Певица появилась на красной дорожке Met Gala 2025 с округлым животиком. Она позировала в полосатом костюме от Marc Jacobs, передает Show 24.

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Рианна появилась на Met Gala 2025 в шерстяном пиджаке, приталенной юбке с разрезом и атласном галстуке в горошек, а корсетный боди подчеркивал ее беременный животик. Певица дополнила свой образ туфлями, шляпой Marc Jacobs x Stephen Jones, которую сделали на заказ, и ювелирными изделиями Cartier.

Рианна на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

В тот вечер Рианна появилась раньше, ведь ее муж A$AP Rocky является сопредседателем нынешнего мероприятия. До того, как выйти на красную дорожку, певица надела образ от Miu Miu.

Рианна перед Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Как пишет Elle, последний раз Рианна и A$AP Rocky были на Met Gala в 2023 году. Тогда она была беременна вторым ребенком. Певица надела образ от Valentino, а рэпер – пиджак, галстук, джинсы и килт.

Отношения Рианны и A$AP Rocky

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky вместе уже более пяти лет.

В мае 2022 года стало известно, что у пары родился сын. О второй беременности Рианна объявила во время своего выступления на Супербоуле в 2023 году. В августе певица родила второго сына.

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