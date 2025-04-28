Его жена Джорджия Грум родила ребенка. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

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Актер опубликовал в социальных сетях трогательное фото новорожденного малыша в белом боди и сером свитере, тем самым подтвердив, что стал отцом. Накануне папарацци поймали Руперта на прогулке с семьей.

Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что),

– написал счастливый отец под публикацией.

Интересно, что Гринт решил не раскрывать ни дату рождения ребенка, ни пол, ни другие подробности.

Это уже второй ребенок у пары Руперта Гринта и актрисы Джорджии Грум, которые находятся в отношениях с 2011 года. Их первый ребенок – дочь – родилась в мае 2020 года. Девочку зовут Уэнсдей Джи Гринт.

Стоит отметить, что недавно другая звезда шоу-бизнеса, рэпер Эминем, также поделился важной новостью – его дочь Хейли Джейд Скотт родила мальчика, по имени Эллиот Маршалл МакКлинток, поэтому легендарный музыкант впервые стал дедушкой.