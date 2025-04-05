Она сразу раскрыла имя малыша. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Эминем стал дедушкой

Дочь Эминема опубликовала фотографию новорожденного сына в своем инстаграме. На табличке, размещенной позади ребенка, написано его имя – Эллиот Маршалл Макклинток. Также там указана и дата его рождения – 14 марта.

Второе имя ребенка дано в честь 52-летнего дедушки, настоящее имя которого Маршалл Брюс Метерс III.

О том, что Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, девушка рассказала в музыкальном клипе на трек Эминема Temporary.

На видео видно, как рэпер ведет свою дочь к алтарю, а также эмоциональный момент, когда Скотт признается ему, что беременна. Она осчастливила его приятной новостью, подарив отцу майку Detroit Lions с надписью Grandpa на спине и ультразвуковое фото ребенка.

Отметим, что дочь Эминема и ее муж Макклинток поженились в мае 2024 года. Пара встречалась с 2016 года и обручилась в феврале 2023 года.