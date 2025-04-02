У Маколея Калкина, который больше всего известен ролью Кевина в фильме "Один дома", с детства плохие отношения с папой. Актер рассказал об этом подробнее в подкасте Sibling Revelry, пишет Show 24.

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Маколей Калкин вспомнил, что в детстве отец давил на него, а также физически и морально издевался. После многочисленных проектов он хотел оставить киноиндустрию, потому что очень устал, но Кит Калкин не позволял ему этого. Гонорары Маколея в то время обеспечивали всю семью.

Я не разговаривал с ним около 30 с чем-то лет. Он этого заслуживает. У него семеро детей, а теперь у него четверо внуков, и никто из них не хочет иметь с ним ничего общего,

– признался актер.

Юный Маколей Калкин ушел из киноиндустрии только тогда, когда его родители развелись. С тех пор он категорически прекратил общаться с папой и всячески избегал встреч.

"Я сказал своему адвокату: "Да, я не буду этого делать". Он сказал: "Ты знаешь, это неуважение к суду". Я сказал: "Ладно. А как насчет этого? Я бросаю вызов судье, чтобы он посадил меня в тюрьму за то, что я не хочу посещать своего отца-обидчика", – рассказал актер.

Добавим, что Кит Калкин пытался продвинуть в Голливуд младших братьев и сестер Маколея. Он ставил условие кинокомпаниям: при подписании контракта для старшего сына, в проекте должна была быть выделена роль для кого-либо из других детей.

Киран Калкин, который снимался в первой и второй части "Один дома", теперь получил немалый успех. В этом году он победил на премии Оскар-2025 в номинации "Лучший актер второго плана" и обогнал путиниста Борисова.