У Маколея Калкіна, який найбільше відомий роллю Кевіна в фільмі "Сам удома", з дитинства погані стосунки з татом. Актор розповів про це детальніше у подкасті Sibling Revelry, пише Show 24.

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Маколей Калкін пригадав, що у дитинстві батько тиснув на нього, а також фізично й морально знущався. Після численних проєктів він хотів залишити кіноіндустрію, бо дуже втомився, але Кіт Калкін не дозволяв йому цього. Гонорари Маколея на той час забезпечували всю родину.

Я не розмовляв з ним близько 30 з чимось років. Він на це заслуговує. У нього семеро дітей, а тепер у нього четверо онуків, і ніхто з них не хоче мати з ним нічого спільного,

– зізнався актор.

Юний Маколей Калкін пішов з кіноіндустрії тільки тоді, коли його батьки розлучилися. Відтоді він категорично припинив спілкуватися з татом та всіляко уникав зустрічей.

"Я сказав своєму адвокату: "Так, я не буду цього робити". Він сказав: "Ти знаєш, це неповага до суду". Я кажу: "Гаразд. А як щодо цього? Я кидаю виклик судді, щоб він посадив мене до в'язниці за те, що я не хочу відвідувати свого батька-кривдника", – розповів актор.

Додамо, що Кіт Калкін намагався просунути у Голлівуд молодших братів та сестер Маколея. Він ставив умову кінокомпаніям: при підписанні контракту для старшого сина, у проєкті мала бути виділена роль для будь-кого з інших дітей.

Кіран Калкін, який знімався у першій та другій частині "Сам удома", тепер здобув чималий успіх. Цього року він переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану" та обігнав путініста Борисова.