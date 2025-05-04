Так Джіджі Хадід та Бредлі Купер вперше підтвердили свої стосунки публічно. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

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Джіджі Хадід опублікувала серію пам'ятних для неї фото та світлин зі святкування свого 30 дня народження. Серед знімків фани зауважили особливе фото, де Джіджі Хадід цілується з Бредлі Купером.

Це вперше модель оприлюднила спільне фото з бойфрендом. Джіджі, яка позувала в білому топі та зі стильною укладкою, ніжно обхопила обличчя актора руками.

Мені так пощастило, що мені 30! Мені так пощастило бути мамою, другом, партнером, сестрою, донькою, колегою для найнеймовірніших людей! Мені так пощастило з підтримкою і заохоченням від усіх вас по всьому світу, щодня і на мій день народження,

– поділилась Джіджі Хадід.



Джіджі Хадід і Бредлі Купер / Фото з інстаграму Бредлі Купера

Що відомо про стосунки Джіджі Хадід та Бредлі Купера

Вперше Джіджі Хадід та Бредлі Купера побачили разом на початку жовтня 2023 року. тоді вони разом повечеряли у Нью-Йорку. Ймовірно, саме тоді й зблизилися.

Пара приховувала особисте життя та уникала публічних заяв. Лиш минулого місяця Джіджі Хадід зробила кілька рідкісних коментарів щодо свого роману з актором. Вона описала стосунки як "дуже романтичні та щасливі".

Нагадаємо, Джіджі Хадід 6 років перебувала у стосунках зі співаком Зейном Маліком. У пари народилась донька. Вони розійшлись у 2021 році через сварку артиста з мамою Джіджі. Бредлі Купера був двічі одруженим. Він виховує доньку Лею від стосунків з росіянкою Іриною Шейк.