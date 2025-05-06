У рожевій сукні з метровим шлейфом: Шакіра вразила розкішним образом з діамантами на Met Gala

Шакіра відвідала червону доріжку щорічного благодійного балу Met Gala 2025, який відбувся 5 травня в Метрополітен-музеї мистецтв у Нью-Йорку. Співачка з'явилася в приголомшливій сукні.

Її яскраве вбрання з довгим шлейфом привернуло увагу всіх присутніх. До того ж співачка підібрала цікаві аксесуари, пише Show 24.

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Так, на Met Gala 2025 Шакіра з'явилася у рожевій сукні від американського модного дизайнера Prabal Gurung. Особливістю вбрання стали прозорі вставки з боків та довжелезний шлейф. Образ доповнили чорні ажурні рукавички з брошкою та діамантове кольє Pasquale Bruni з великим червоним каменем у формі краплі. Сукня вдало підкреслила фігуру Шакіри. Завершували образ високі рожеві босоніжки.

Волосся співачки було укладене в легкі хвилі, а на обличчі візажисти зробили нюдовий макіяж.

Варто зазначити, що це лише другий візит Шакіри на бал Met Gala. Дебют співачки відбувся минулого року, коли вона з'явилася у витонченій червоній сукні з геометричними вирізами та накидкою. Для виготовлення торішнього вбрання було використано майже 100 метрів тканини. Образ 2024 року доповнювала масивна квітка з камінчиками та червоним дорогоцінним каменем посередині, а додатковою родзинкою стала накидка з драпіруванням у вигляді бутона троянди.