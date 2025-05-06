Ее яркий наряд с длинным шлейфом привлек внимание всех присутствующих. К тому же певица подобрала интересные аксессуары, пишет Show 24.

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Так, на Met Gala 2025 Шакира появилась в розовом платье от американского модного дизайнера Prabal Gurung. Особенностью наряда стали прозрачные вставки по бокам и длинный шлейф. Образ дополнили черные ажурные перчатки с брошью и бриллиантовое колье Pasquale Bruni с большим красным камнем в форме капли. Платье удачно подчеркнуло фигуру Шакиры. Завершали образ высокие розовые босоножки.

Волосы певицы были уложены в легкие волны, а на лице визажисты сделали нюдовый макияж.

Стоит отметить, что это лишь второй визит Шакиры на бал Met Gala. Дебют певицы состоялся в прошлом году, когда она появилась в изящном красном платье с геометрическими вырезами и накидкой. Для изготовления прошлогоднего наряда было использовано почти 100 метров ткани. Образ 2024 года дополнял массивный цветок с камешками и красным драгоценным камнем посередине, а дополнительной изюминкой стала накидка с драпировкой в виде бутона розы.