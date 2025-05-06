Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People. Дрескод Met Gala 2025 – Tailored for You.

Не пропустите Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala 2025

Для Met Gala 2025 Зендея выбрала белый облегающий костюм от Louis Vuitton, разработанный Фарреллом Уильямсом. Актриса дополнила свой образ галстуком, широкой шляпой и блестящей брошью, закрепленной под воротником на спине. Яркими акцентами были ее красные ногти и новое блестящее обручальное кольцо.

Зендея на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Анна Савай появилась на Met Gala 2025 в похожем наряде от Dior. Она надела брюки и пиджак белого цвета, а свой образ также дополнила галстуком и широкой шляпой в тон.

Однако у актрис были разные штаны, а звезда сериала "Сегун" еще держала в руках белые перчатки.

Анна Савай на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Ранее мы сообщали, что американская певица и актриса Дайана Росс впервые за 22 года вернулась на Met Gala. Она появилась на красной дорожке в эффектном образе, который покорил публику.