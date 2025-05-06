5 мая в Нью-Йорке состоялось традиционное ежегодное мероприятие – Бал Института костюма музея Метрополитен. На Met Gala пришли множество знаменитостей, которые демонстрировали свои образы в стиле Tailored for You. На красной дорожке впервые за 22 года сияла Дайана Росс – 81-летняя певица и актриса. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

К слову Самые стильные образы Met Gala 2025: от них невозможно отвести взгляд

Дайана Росс грандиозно впервые за 22 года вернулась на Met Gala. Певица покорила красную дорожку гламурным и одновременно личным образом. Артистка предстала в белом платье, украшенном хрусталем и бисером с огромным шлейфом, достигавшим в длину более 5 метров. Шлейф также был особенный потому, что на нем вышили имена детей и внуков певицы.

Образ для Даяны Росс разрабатывал нигерийский дизайнер Уго Мози в сотрудничестве с ее сыном Эваном Россом. К слову, он сопровождал маму на красной дорожке.

Образ Дайаны Росс: видео

Наряд певицы передал индивидуальный дизайн, что подчеркнуло наследие семьи Росс. На шлейфе есть имена детей Дайаны – Ронда, Трейси, Чадни, Росс и Эван, а также имена внуков: Райф, Калевей, Эверли, Лейф, Индиго, Джаггер, Бронкс и Зигги.

Даяна Росс в последний раз посещала Met Gala в 2023 году с Томом Фордом, поразив платьем Gucci красного цвета.

Заметим, не только образ Дайаны Росс приковал к себе внимание журналистов и публики. Рианна своим выходом на Met Gala объявила о третьей беременности. Певица выбрала стильный костюм от Marc Jacobs.