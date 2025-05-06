Розкішні й зухвалі: сестри Кардашян-Дженнер здивували стильними образами на Met Gala-2025

5 травня у нью-йоркському Метрополітен-музеї відбувся щорічний Бал Інституту костюма Met Gala-2025. Серед численних зірок на доріжці з'явилося сімейства Кардашян-Дженнер.

Кім Кардашян і Кендалл та Кайлі Дженнер вразили гостей своїми вишуканими та сміливими образами, пише Show 24.

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Так, Кім Кардашян з'явилася в провокаційному та водночас елегантному вбранні від Chrome Hearts. Чорна сукня з крокодилячої шкіри ідеально підкреслила фігуру зірки. Образ був натхненний костюмами-зутами, які носили чорношкірі чоловіки у 1930-1940-х роках, та складався з приталеного топу з відкритим плечем, глибоким декольте і напівоголеною спиною, а також спідниці максі зі шлейфом, прикрашеної нитками з перлів. Look доповнив шкіряний капелюх, що напівзакривав обличчя Кім, багатоярусне діамантове кольє від Moussaieff, сережки та каблучки з великими діамантами.

Кайлі Дженнер вражала публіку в сіро-чорній сукні від Ferragamo, створеній креативним директором Дому Максиміліаном Девісом. Особливістю сукні стали прозорий чорний корсетний ліф, спідниця з низькою талією та високий розріз на нозі. Вбрання Кайлі було виконане з твідової тканини й розшите дрібним бісером.

Знаменитість доповнила образ високими рукавичками, атласною накидкою, підборами з відкритою п'ятою і прикрасами від американської дизайнерки ювелірних виробів Lorraine Schwartz.

Кендалл Дженнер обрала вишуканий сірий костюм від Torisheju, що складався з укороченого жакета з глибоким декольте та вузлом на спині, від якого спускався невеликий шлейф, і спідниці-русалки максі довжини.

До свого образу модель додала діамантове кольє та сережки-краплі.

Важливо згадати, що темою Met Gala-2025 стала "Superfine: Tailoring Black Style", присвячена феномену "чорного дендизму", що панував в Америці до 18 століття, та його впливу на сучасну моду. Дрескод для гостей звучав як "Tailored for You" ("Пошитий для вас"), що дозволило творчо переосмислити тему, відображаючи особистий стиль та елементи чоловічої моди.

Зауважимо, напередодні ми писали про найкрасивіших зіркових пар на Met Gala-2025.