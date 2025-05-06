Ким Кардашян, Кендалл и Кайли Дженнер поразили гостей своими изысканными и смелыми образами, пишет Show 24.

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Так, Ким Кардашян появилась в провокационном и одновременно элегантном наряде от Chrome Hearts. Черное платье из крокодиловой кожи идеально подчеркнуло фигуру звезды. Образ был вдохновлен костюмами-зутами, которые носили чернокожие мужчины в 1930-1940-х годах, и состоял из приталенного топа с открытым плечом, глубоким декольте и полуобнаженной спиной, а также юбки макси со шлейфом, украшенной нитями из жемчуга. Look дополнила кожаная шляпа, полузакрывающая лицо Ким, бриллиантовое колье от Moussaieff, серьги и кольца с крупными бриллиантами.

Кайли Дженнер поражала публику в серо-черном платье от Ferragamo, созданном креативным директором Дома Максимилианом Дэвисом. Особенностью платья стали прозрачный черный корсетный лиф, юбка с низкой талией и высокий разрез на ноге. Наряд Кайли был выполнен из твидовой ткани и расшит мелким бисером.

Знаменитость дополнила образ высокими перчатками, атласной накидкой, каблуками с открытой пяткой и украшениями от американского дизайнера ювелирных изделий Lorraine Schwartz.

Кендалл Дженнер выбрала изысканный серый костюм от Torisheju, состоящий из укороченного жакета с глубоким декольте и узлом на спине, от которого спускался небольшой шлейф, и юбки-русалки макси длины.

К своему образу модель добавила бриллиантовое колье и серьги-капли.

Важно упомянуть, что темой Met Gala-2025 стала "Superfine: Tailoring Black Style", посвященная феномену "черного дендизма", царившего в Америке до 18 века, и его влиянию на современную моду. Дрескод для гостей звучал как "Tailored for You" ("Сшитый для вас"), что позволило творчески переосмыслить тему, отражая личный стиль и элементы мужской моды.

Заметим, накануне мы писали о самых красивых звездных парах на Met Gala-2025.