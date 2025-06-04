Щоб світ не забував: у Нью-Йорку презентували уривок з опери про депортацію українських дітей

Метрополітен-опера показала уривок із майбутньої постановки "Матері Херсона". Це відбулося 2 червня.

Опера розповідає про депортацію українських дітей та матерів, які прагнуть повернути їх додому, тому відправляються у небезпечну подорож. Повідомляє Show 24 з посилання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Оперу "Матері Херсона" створив український композитор Максим Коломієць спільно з американським драматургом Джорджем Брантом. Це реальні історії жінок із Херсона. Вони перетинали лінії фронту, щоб врятувати своїх дітей з фільтраційних таборів, які розташовані в тимчасово окупованому Росією Криму.

Світова прем'єра опери відбудеться в Польській національній опері (Варшава) в жовтні 2026 року. Метрополітен-опера, що у Нью-Йорку, покаже постановку у сезоні 2027-2028 років.

Одну з головних ролей зіграє сопрано Ерін Морлі, диригенткою стане Кері-Лінн Вілсон, а поставить оперу польська режисерка Барбара Висоцька.

Ми не хочемо, щоб світ забував про те, що відбувається. Це наш художній спосіб нагадати про трагедію,

– сказав Пітер Гелб, генеральний директор Метрополітен-опера.

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Метрополітен-опера підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Вона створила Ukrainian Freedom Orchestra, не співпрацює з прихильниками путінського режиму та влаштовує благодійні концерти.