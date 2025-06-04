Опера рассказывает о депортации украинских детей и матерях, которые стремятся вернуть их домой, поэтому отправляются в опасное путешествие. Сообщает Show 24 со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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Оперу "Матери Херсона" создал украинский композитор Максим Коломиец совместно с американским драматургом Джорджем Брантом. Это реальные истории женщин из Херсона. Они пересекали линии фронта, чтобы спасти своих детей из фильтрационных лагерей, которые расположены во временно оккупированном Россией Крыму.

Мировая премьера оперы состоится в Польской национальной опере (Варшава) в октябре 2026 года. Метрополитен-опера, что в Нью-Йорке, покажет постановку в сезоне 2027-2028 годов.

Одну из главных ролей сыграет сопрано Эрин Морли, дирижером станет Кэри-Линн Уилсон, а поставит оперу польский режиссер Барбара Высоцкая.

Мы не хотим, чтобы мир забывал о том, что происходит. Это наш художественный способ напомнить о трагедии,

– сказал Питер Гелб, генеральный директор Метрополитен-опера.

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Метрополитен-опера поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Она создала Ukrainian Freedom Orchestra, не сотрудничает со сторонниками путинского режима и устраивает благотворительные концерты.