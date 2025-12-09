9 грудня в Києві влаштували церемонію прощання з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком. Артист помер після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом.

Провести співака в останню путь прийшли його рідні, шанувальники та колеги. Про те, якою була церемонія прощання – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

До теми Назавжди в наших серцях, – IVAN LIULENOV розчулив виконанням пісні Михайла Клименка "Повільно"

Прощальна церемонія з Михайлом Клименком розпочалася у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України в Києві.

Біля входу у приміщення розставили мольберти й плакати, на яких надруковані рядки з пісень гурту ADAM, як передає видання OBOZ.UA.

У Києві влаштували церемонію прощання з фронтменом гурту ADAM / Фото Катерини Остапчук

В залі встановили труну з тілом артиста, його чорно-біле фото та букети із живими квітами.

Кореспонденти ТСН додали, що в Національній філармонії лунала музика, написана самим Клименком.

Окрім дружини та двох дітей, на церемонії прощання були присутні батьки Михайла.

Попрощатися з виконавцем також прийшло чимало українських зірок. Серед них – Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Геля Зозуля, Олександр Педан, Лєра Мандзюк та багато інших.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?