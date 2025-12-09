У Києві влаштували церемонію прощання з фронтменом гурту ADAM
- 9 грудня в Києві відбулася церемонія прощання з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком, який помер від туберкульозного менінгіту.
- На церемонії були присутні його рідні, шанувальники, колеги та багато українських зірок.
9 грудня в Києві влаштували церемонію прощання з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком. Артист помер після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом.
Провести співака в останню путь прийшли його рідні, шанувальники та колеги. Про те, якою була церемонія прощання – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
До теми Назавжди в наших серцях, – IVAN LIULENOV розчулив виконанням пісні Михайла Клименка "Повільно"
Прощальна церемонія з Михайлом Клименком розпочалася у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України в Києві.
Біля входу у приміщення розставили мольберти й плакати, на яких надруковані рядки з пісень гурту ADAM, як передає видання OBOZ.UA.
В залі встановили труну з тілом артиста, його чорно-біле фото та букети із живими квітами.
Кореспонденти ТСН додали, що в Національній філармонії лунала музика, написана самим Клименком.
Окрім дружини та двох дітей, на церемонії прощання були присутні батьки Михайла.
Попрощатися з виконавцем також прийшло чимало українських зірок. Серед них – Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Геля Зозуля, Олександр Педан, Лєра Мандзюк та багато інших.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Впродовж більше як двох місяців артист боровся з туберкульозним менінгітом.
- Три тижні Михайло провів у комі, проте 7 грудня серце 38-річного музиканта зупинилося.
- Поховають фронтмена гурту ADAM у селі Луб'янка.