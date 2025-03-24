Російський актор-путініст Єфремов, який скоїв смертельну ДТП, достроково виходить з колонії

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, якого засудили за смертельну ДТП, виходить на волю. Олексіївський районний суд Бєлгородської області схвалив умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Show 24. Засідання суду відбулося сьогодні, 24 березня.

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Суд заборонив Михайлу Єфремову змінювати місце проживання та зобов'язав його раз на місяць відзначатися у правоохоронних органах. Актор пообіцяв не вживати алкоголь та ніколи не сідати за кермо.

Я щиро каюсь у скоєному мною злочині, ще раз приношу найглибші співчуття потерпілим і прошу їх пробачити мені. Головний мій ворог – це алкоголь. І я виключаю його зі свого життя,

– сказав Єфремов.

За словами актора, він щодня думав про свій гріх, відбуваючи покарання, та усвідомив, що "зарозумілість, вседозволеність і пияцтво" привели його до "закономірного та заслуженого покарання".

Михайло Єфремов розповів, що у колонії прибирав сміття, фарбував, грав у КВК та разом з іншими засудженими знімав фільми. Він заявив, що сумує за своєю професією і вірить, що ще зможе принести користь суспільству.

Мені вже багато років. Я отримав нехай запізнілий, але важливий та серйозний урок. Хочеться жити, але жити інакше,

– додав актор.

Михайло Єфремов просив задовольнити клопотання про умовно-дострокове звільнення за станом здоров'я. Його адвокат додав, що впродовж останніх пів року актора кілька разів обстежував лікар-пульмонолог. Медики заявили, що ув'язненого потрібно терміново лікувати.

Для довідки! За повідомленнями російських ЗМІ, у Єфремова хронічне обструктивне захворювання легень.

Що відомо про справу Михайла Єфремова

Нагадаємо, що влітку 2020 року Михайло Єфремов, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв смертельну ДТП в центрі Москви. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні від отриманих травм.

У вересні того ж року суд засудив Єфремова до восьми років колонії, однак у жовтні його термін скоротили на пів року.

Михайло Єфремов підтримує війну Росії проти України

Варто зазначити, що раніше Михайло Єфремов висміював політику Володимира Путіна у своїй творчості. Однак під час повномасштабного вторгнення Росії проти України актор різко перевзувся та підтримав війну.

"Я по життю проти будь-яких конфліктів. Але я чудово розумію, що у керівництва нашої країни не було іншого виходу, і тому позитивно ставлюся до того, що відбувається зараз", – цитував Єфремова його адвокат.