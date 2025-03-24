Об этом сообщают российские СМИ, информирует Show 24. Заседание суда состоялось сегодня, 24 марта.

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Суд запретил Михаилу Ефремову менять место жительства и обязал его раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах. Актер пообещал не употреблять алкоголь и никогда не садиться за руль.

Я искренне раскаиваюсь в совершенном мной преступлении, еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим и прошу их простить меня. Главный мой враг – это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни,

– сказал Ефремов.

По словам актера, он ежедневно думал о своем грехе, отбывая наказание, и осознал, что "высокомерие, вседозволенность и пьянство" привели его к "закономерному и заслуженному наказанию".

Михаил Ефремов рассказал, что в колонии убирал мусор, красил, играл в КВН и вместе с другими осужденными снимал фильмы. Он заявил, что скучает по своей профессии и верит, что еще сможет принести пользу обществу.

Мне уже много лет. Я получил пусть запоздалый, но важный и серьезный урок. Хочется жить, но жить иначе,

– добавил актер.

Михаил Ефремов просил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. Его адвокат добавил, что в течение последних полгода актера несколько раз обследовал врач-пульмонолог. Медики заявили, что заключенного нужно срочно лечить.

Для справки! По сообщениям российских СМИ, у Ефремова хроническое обструктивное заболевание легких.

Что известно о деле Михаила Ефремова

Напомним, что летом 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

В сентябре того же года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, однако в октябре его срок сократили на полгода.

Михаил Ефремов поддерживает войну России против Украины

Стоит отметить, что ранее Михаил Ефремов высмеивал политику Владимира Путина в своем творчестве. Однако во время полномасштабного вторжения России против Украины актер резко переобулся и поддержал войну.

"Я по жизни против любых конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", – цитировал Ефремова его адвокат.