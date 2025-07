Наречена Міка Джаггера показала кумедне фото 82-річного музиканта з сином

У суботу, 26 липня, британський рок-музикант, вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер відсвяткував день народження. Йому виповнилося 82 роки.

Наречена Джаггера, Мелані Гемрік, привітала чоловіка з 82-річчям. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм жінки.

Мелані Гемрік опублікувала кілька фотографій з нагоди дня народження коханого. На двох із них жінка позує разом з Міком Джаггером, а на іншій – музикант кривляється зі своїм 8-річним сином Деверо Октавіаном Безілом.

З днем народження!,

– підписала світлини Мелані.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік / Фото з інстаграму жінки

Мік Джаггер з нареченою / Фото з інстаграму Мелані Гемрік

Мік Джаггер з сином / Фото з інстаграму Мелані Гемрік

Зауважимо, що Мік Джаггер завершив свій останній тур з гуртом The Rolling Stones минулого року. Музиканти презентували альбом Hackney Diamonds у Х'юстоні, Атланті, Чикаго та інших великих містах.

Гурт також зіграв одні зі своїх найпопулярніших пісень: You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter і (I Can't Get No) Satisfaction.

Що відомо про стосунки Міка Джаггера та Мелані Гемрік?

Мік Джаггер та Мелані Гемрік вперше зустрілися у 2014 році. Після двох років стосунків у них народився син.

У квітні 2025 року Мелані розповіла, що вони заручені протягом двох чи трьох років.

