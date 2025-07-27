Як повідомляє People, ці світлини були зроблені на вечірці, присвяченій новому альбому Бібера Swag, яка пройшла 24 липня у Західному Голлівуді, пише Show 24. Захід провів Spotify у клубі Bird Street.

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Джастін Бібер опублікував серію фотографій з вечірки, яку організували з нагоди виходу нового альбом співака. Swag став першим студійним альбомом артиста за чотири роки, реліз відбувся 11 липня.

На одному з фото Джастін та Гейлі пристрасно цілуються. Підприємиця одягнена в чорну укорочену майку, а співак показався без сорочки. Він міцно обіймає дружину обома руками.

Бібер поділився ще декількома фотографіями з Гейлі. Захід також відвідала модель Кендалл Дженнер, співачка Медісон Бір і колишня зірка Disney Channel Кайл Мессі.

Вечірка, присвячена альбому Swag / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

Бібери покидали святкування, тримаючись за руки. Пару сфотографували при виході з клубу.

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