Учора Джастін поширив в інстаграмі серію фотографій з Гейлі та їхнім сином Джеком Блюзом, повідомляє Show 24. Він також анонсував новий довгоочікуваний альбом, який вже, до речі, вийшов.

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Джастін та Гейлі Бібери влаштували сімейну фотосесію. Вони позували у схожих вбраннях, одягнувши білі майки та світлі джинси. На деяких світлинах співак показався з голим торсом.

У фотосесії взяв участь і 10-місячний син Біберів Джек Блюз, однак обличчя хлопчика не було видно. Нагадаємо, що Джастін і Гейлі повідомили, що вперше стали батьками наприкінці серпня 2024 року.

Фотосесія Джастіна і Гейлі Біберів / Фото з інстаграму співака

Джастін Бібер випустив новий альбом

У п'ятницю, 11 липня, Джастін Бібер вперше за довгий час випустив новий альбом, який називається "Swag" та складається з 21 треку. Напередодні джерело повідомило журналу People, що він став "похмурішим, більш вразливим та менш відшліфованим", ніж попередні роботи співака, а також набагато глибшим.

У четвер в Ісландії, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку з'явилися величезні білборди та рекламні щити з нагоди виходу нового проєкту Бібера. Співак також інтригував прихильників в інстаграмі. Новий реліз Джастіна став доволі неочікуваним, адже свій останній альбом артист випустив ще у 2021 році – він отримав назву "Justice".