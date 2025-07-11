Вчера Джастин распространил в инстаграме серию фотографий с Хейли и их сыном Джеком Блюзом, сообщает Show 24. Он также анонсировал новый долгожданный альбом, который уже, кстати, вышел.

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Джастин и Хейли Бибер устроили семейную фотосессию. Они позировали в похожих нарядах, надев белые майки и светлые джинсы. На некоторых фотографиях певец показался с голым торсом.

В фотосессии принял участие и 10-месячный сын Биберов Джек Блюз, однако лица мальчика не было видно. Напомним, что Джастин и Хейли сообщили, что впервые стали родителями в конце августа 2024 года.

Фотосессия Джастина и Хейли Биберов / Фото из инстаграма певца

Джастин Бибер выпустил новый альбом

В пятницу, 11 июля, Джастин Бибер впервые за долгое время выпустил новый альбом, который называется "Swag" и состоит из 21 трека. Накануне источник сообщил журналу People, что он стал "мрачнее, более уязвимым и менее отшлифованным", чем предыдущие работы певца, а также гораздо глубже.

В четверг в Исландии, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке появились огромные билборды и рекламные щиты по случаю выхода нового проекта Бибера. Певец также интриговал поклонников в инстаграме. Новый релиз Джастина стал довольно неожиданным, ведь свой последний альбом артист выпустил еще в 2021 году – он получил название "Justice".