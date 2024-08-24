Водночас зірки розкрили стать новонародженого. Бібери виховуватимуть сина.

Цікаво Приховувала шість місяців: Гейлі Бібер вперше розповіла про свою вагітність

У своїх соцмережах Джастін поділився радісною новиною. Днями його дружина Гейлі народила первістка. Малюка знаменитості вирішили назвати Джек Блюз.

Також Бібер опублікував першу світлину своєї дитини. На фото модель тримає крихітну ніжку новонародженого.

Ласкаво просимо додому, Джеку Блюзе Бібере,

– поділився Джастін.

Шанувальники засипали пару привітаннями з народженням сина.

"Ми вже любимо тебе маленький Джек";

"Ми такі щасливі, вітаємо Джастіна та Гейлі, ви обоє будете чудовими батьками. Ми любимо вас і підтримуємо назавжди";

"Вітаю! Я дуже радий за вас! Люблю вас усіх".

Нагадаємо, 9 травня 2024 року подружжя оголосило, що чекає на первістка. Артист опублікував ніжні фото з дружиною. Гейлі Бібер позувала перед камерою у білосніжній мереживній сукні, що підкреслювала її вагітний животик, а також у хустині. Цікаво, що мама Джастіна присвятила прямий ефір в інстаграмі, де поділилася емоціями від радісної звістки з підписниками. Вона підкреслила, що Гейлі та Джастін будуть чудовими батьками.

З того часу подружжя часто тішило прихильників ніжним контентом з прогулянок і романтичних обідів.