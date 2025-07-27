Как сообщает People, эти фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной новому альбому Бибера Swag, которая прошла 24 июля в Западном Голливуде, пишет Show 24. Мероприятие провел Spotify в клубе Bird Street.
К слову На фоне слухов о разводе: Джастин Бибер замиловал новыми фото с женой и сыном
Джастин Бибер опубликовал серию фотографий с вечеринки, которую организовали по случаю выхода нового альбом певца. Swag стал первым студийным альбомом артиста за четыре года, релиз состоялся 11 июля.
На одном из фото Джастин и Хейли страстно целуются. Предпринимательница одета в черную укороченную майку, а певец показался без рубашки. Он крепко обнимает жену обеими руками.
Бибер поделился еще несколькими фотографиями с Хейли. Мероприятие также посетила модель Кендалл Дженнер, певица Мэдисон Бир и бывшая звезда Disney Channel Кайл Месси.
Вечеринка, посвященная альбому Swag / Фото из инстаграма Джастина Бибера
Биберы покидали празднование, держась за руки. Пару сфотографировали при выходе из клуба.
Коротко об отношениях Джастина и Хейли Биберов
Джастин Бибер женился на Хейли Род Болдуин в 2018 году.
В августе 2024 года Биберы впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Джек Блюз.
Недавно в сети появились слухи, что Джастин и Хейли разводятся. Поводом для этого стало странное поведение певца, однако впоследствии он опроверг информацию, опубликовав романтические фото с женой.