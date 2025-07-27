Как сообщает People, эти фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной новому альбому Бибера Swag, которая прошла 24 июля в Западном Голливуде, пишет Show 24. Мероприятие провел Spotify в клубе Bird Street.

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Джастин Бибер опубликовал серию фотографий с вечеринки, которую организовали по случаю выхода нового альбом певца. Swag стал первым студийным альбомом артиста за четыре года, релиз состоялся 11 июля.

На одном из фото Джастин и Хейли страстно целуются. Предпринимательница одета в черную укороченную майку, а певец показался без рубашки. Он крепко обнимает жену обеими руками.

Бибер поделился еще несколькими фотографиями с Хейли. Мероприятие также посетила модель Кендалл Дженнер, певица Мэдисон Бир и бывшая звезда Disney Channel Кайл Месси.

Вечеринка, посвященная альбому Swag / Фото из инстаграма Джастина Бибера

Биберы покидали празднование, держась за руки. Пару сфотографировали при выходе из клуба.

Коротко об отношениях Джастина и Хейли Биберов