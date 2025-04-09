72-річного Міккі Рурка запідозрили у пластичній операції: який вигляд має актор

Голлівудський актор Міккі Рурк показався на новому фото та спантеличив прихильників. Фани підозрюють, що артист міг вдатися до пластичної операції.

72-річний Міккі Рурк днями опублікував нове фото в інстаграмі, передає Show 24. Він показав друзів, з якими повечеряв у Лондоні, перш ніж відправитися додому.

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Зірка бойовиків здивував шанувальників зовнішністю. Фани підозрюють, що актор міг вдатися до пластичних операцій, адже він змінився до невпізнаваності.



Міккі Рурк з друзями / Фото з інстаграму Міккі Рурка

На The Daily Mail зауважили, що Міккі Рурк майже не з'являвся на екранах в останні роки. Зміни в його зовнішності неможливо не помітити.

Востаннє він був по-справжньому популярним під час "Реслера" (2008). Йому, як і всім іншим, потрібно оплачувати рахунки. Тож участь у шоу – це не проблема. Він – мрія продюсерів, тому що у нього багато історій,

– так друг актора пояснив його участь у реаліті-шоу "Великий брат".



Міккі Рурк у 1986 та зараз / Колаж Show 24

Чим відомий Міккі Рурк

Кар'єра Міккі Рурка досягла піка у 1986 році, коли він зіграв в еротичній драмі "Дев'ять з половиною тижнів" з Кім Бейсінгер. Відтоді він став жаданою зіркою Голлівуду. Та коли актор занурився у бізнес і бокс, то й головні ролі у кіно його не цікавили.

У 38 років він став професійним боксером. Міккі Рурк зазнав кілька серйозних травм обличчя, тому переніс низку операцій.

Здебільшого це було для того, щоб виправити безлад на моєму обличчі після боксу, але я звернувся не до того чоловіка, щоб він повернув мені обличчя до нормального вигляду. Мені двічі ламали ніс. Я переніс п'ять операцій на носі й одну на розбитій вилиці,

– розповідав актор.

Згодом Міккі Рурк переживав не найкращі моменти у житті – розлучення, спад кар'єри, залежності та бідність.

У 2015 році у пресі припустили, що Міккі Рурк переніс кілька пластичних операцій – ринопластику та підтяжку шкіри.