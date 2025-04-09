72-річного Міккі Рурка запідозрили у пластичній операції: який вигляд має актор
- 72-річного Міккі Рурка запідозрили у пластичній операції через зміни у зовнішності, які помітили його прихильники.
- Міккі Рурк раніше зазнав серйозних травм обличчя через боксерську кар'єру і переніс низку операцій.
- У пресі припустили, що раніше Рурк переніс кілька пластичних операцій, включаючи ринопластику та підтяжку шкіри.
Голлівудський актор Міккі Рурк показався на новому фото та спантеличив прихильників. Фани підозрюють, що артист міг вдатися до пластичної операції.
72-річний Міккі Рурк днями опублікував нове фото в інстаграмі, передає Show 24. Він показав друзів, з якими повечеряв у Лондоні, перш ніж відправитися додому.
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Зірка бойовиків здивував шанувальників зовнішністю. Фани підозрюють, що актор міг вдатися до пластичних операцій, адже він змінився до невпізнаваності.
Міккі Рурк з друзями / Фото з інстаграму Міккі Рурка
На The Daily Mail зауважили, що Міккі Рурк майже не з'являвся на екранах в останні роки. Зміни в його зовнішності неможливо не помітити.
Востаннє він був по-справжньому популярним під час "Реслера" (2008). Йому, як і всім іншим, потрібно оплачувати рахунки. Тож участь у шоу – це не проблема. Він – мрія продюсерів, тому що у нього багато історій,
– так друг актора пояснив його участь у реаліті-шоу "Великий брат".
Міккі Рурк у 1986 та зараз / Колаж Show 24
Чим відомий Міккі Рурк
Кар'єра Міккі Рурка досягла піка у 1986 році, коли він зіграв в еротичній драмі "Дев'ять з половиною тижнів" з Кім Бейсінгер. Відтоді він став жаданою зіркою Голлівуду. Та коли актор занурився у бізнес і бокс, то й головні ролі у кіно його не цікавили.
У 38 років він став професійним боксером. Міккі Рурк зазнав кілька серйозних травм обличчя, тому переніс низку операцій.
Здебільшого це було для того, щоб виправити безлад на моєму обличчі після боксу, але я звернувся не до того чоловіка, щоб він повернув мені обличчя до нормального вигляду. Мені двічі ламали ніс. Я переніс п'ять операцій на носі й одну на розбитій вилиці,
– розповідав актор.
Згодом Міккі Рурк переживав не найкращі моменти у житті – розлучення, спад кар'єри, залежності та бідність.
У 2015 році у пресі припустили, що Міккі Рурк переніс кілька пластичних операцій – ринопластику та підтяжку шкіри.