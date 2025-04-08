Крім того, вона розповіла, як між ним з Елтоном "впала стіна". Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, Мадонна виставила фото, на якому обіймається з Елтоном Джоном і розкрила історію їхнього примирення після десятиліть напружених стосунків. Виявилося, що зіркова ворожнеча завершилася щирим вибаченням музиканта під час зустрічі за лаштунками популярного телешоу Saturday Night Live.

Перші слова, які він промовив, були: "Пробач мені", і невидима стіна між нами миттєво зруйнувалася. Прощення – це дивовижна сила. За лічені хвилини ми вже обіймались,

– зазначила співачка.

Вона додала, що Елтон Джон мав сильний вплив на її життя. Його сценічний образ допоміг Мадонні прийняти свою унікальність.

Що відомо про конфлікт Мадонни та Елтона Джона

Все почалося у 2002 році, коли артист розкритикував саундтрек Мадонни до фільму про Джеймса Бонда Die Another Day. Пізніше, на церемонії Q Awards 2004 року, Елтон публічно звинуватив співачку у використанні фонограми під час виступів, додавши скандальну фразу про те, що "за таке треба розстрілювати".

Ворожнеча загострилася у 2012 році перед церемонією "Золотий глобус", коли Елтон Джон заявив, що в Мадонни "немає жодного шансу" на перемогу, хоча вона врешті здобула нагороду. Того ж року він назвав її "ярмарковою стриптизеркою" і заявив про кінець її кар'єри.

На щастя, зараз зіркам вдалося владнати їхні стосунки.