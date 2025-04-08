Кроме того, она рассказала, как между ним с Элтоном "упала стена". Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Так, Мадонна выставила фото, на котором обнимается с Элтоном Джоном и раскрыла историю их примирения после десятилетий напряженных отношений. Оказалось, что звездная вражда завершилась искренним извинением музыканта во время встречи за кулисами популярного телешоу Saturday Night Live.

Первые слова, которые он произнес, были: "Прости меня", и невидимая стена между нами мгновенно разрушилась. Прощение – это удивительная сила. За считанные минуты мы уже обнимались,

– отметила певица.

Она добавила, что Элтон Джон имел сильное влияние на ее жизнь. Его сценический образ помог Мадонне принять свою уникальность.

Что известно о конфликте Мадонны и Элтона Джона

Все началось в 2002 году, когда артист раскритиковал саундтрек Мадонны к фильму о Джеймсе Бонде Die Another Day. Позже, на церемонии Q Awards 2004 года, Элтон публично обвинил певицу в использовании фонограммы во время выступлений, добавив скандальную фразу о том, что "за такое надо расстреливать".

Вражда обострилась в 2012 году перед церемонией "Золотой глобус", когда Элтон Джон заявил, что у Мадонны "нет ни одного шанса" на победу, хотя она в конце концов получила награду. В том же году он назвал ее "ярмарочной стриптизершей" и заявил о конце ее карьеры.

К счастью, сейчас звездам удалось уладить их отношения.