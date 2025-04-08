Соответствующий ролик певец опубликовал в инстаграме, пишет Show 24. Также он написал приятные слова в адрес Билык.

Кстати В сети появилось архивное видео с Ириной Билык за 1991 год: как она выглядела

Melovin подошел к сцене и подарил Ирине Билык большой букет красных роз. Когда певица получала цветы от коллеги, то обратилась к нему с приятными словами.

Мел! А я смотрю, о Господи, какая красота сидит в зале. Ты очень талантливый и спасибо тебе за твою любовь. Я знаю, ты говорил мне, что очень любишь. Я тоже тебя очень люблю,

– сказала артистка.

Melovin об Ирине Билык

Сам Melovin написал, что Ирина Билык фантастическая женщина.

"Какая энергетика, какая любовь к народу, к своему слушателю. И это так взаимно! Мастерски тонкая и хрупкая, но одновременно сильная и пьянящая. Многая лета! Новых свершений и любви", – добавил он.

Заметим, что Ирина Билык начала концерт с чествования памяти погибших в Кривом Роге. 4 апреля Россия атаковала жилой район города, убив 20 человек, среди которых 9 детей.