Відповідний ролик співак опублікував в інстаграмі, пише Show 24. Також він написав приємні слова на адресу Білик.

До речі У мережі з'явилося архівне відео з Іриною Білик за 1991 рік: який вона мала вигляд

Melovin підійшов до сцени та подарував Ірині Білик великий букет червоних троянд. Коли співачка отримувала квіти від колеги, то звернулася до нього з приємними словами.

Мел! А я дивлюсь, о Господи, яка краса сидить в залі. Ти дуже талановитий і дякую тобі за твою любов. Я знаю, ти казав мені, що дуже любиш. Я теж тебе дуже люблю,

– сказала артистка.

Melovin про Ірину Білик

Сам Melovin написав, що Ірина Білик фантастична жінка.

"Яка енергетика, яка любов до народу, до свого слухача. І це так взаємно! Майстерно тонка та тендітна, але водночас сильна та п'янка. Многая літа! Нових звершень та любові", – додав він.

Зауважимо, що Ірина Білик розпочала концерт зі вшанування пам'яті загиблих у Кривому Розі. 4 квітня Росія атакувала житловий район міста, вбивши 20 людей, серед яких 9 дітей.