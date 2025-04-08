"Суспільне культура" опублікувало архівне інтерв'ю з Білик 1991 року до дня народження співачки, інформує Show 24. 6 квітня народній артистці України виповнилося 55 років.

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У 1991 році Ірина Білик стала гостею програми молодіжної студії "Гарт". Інтерв'ю було записане восени у Києві. Вона розповідала про свої творчі плани.

Тоді артистка отримала пропозицію від однієї з провідних рекламних французьких агенцій. Вони хотіли, аби Ірина Білик стала однією з їхніх фотомоделей. Співачка зізнавалася, що ще в роздумах, адже підписала контракт з "Ростислав-шоу" та контракт про участь у фестивалі в Києві.

Хай там що, мені б дуже не хотілося покинути Україну, хоча б на якийсь час, і людей, з якими я тут живу, працюю. Я ж не сподівалась, що буде таке запрошення,

– говорила Ірина Білик в інтерв'ю.

Ірина Білик виступила у Палаці "Україна"

Зазначимо, 7 квітня у Палаці "Україна" відбувся концерт Ірини Білик. Виступ був запланований на 6 квітня, однак його перенесли у зв'язку з оголошенням Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія атакувала житловий район міста, внаслідок чого загинули 20 людей, серед яких 9 дітей. Так, на концерті Ірина Білик вшанувала їхню пам'ять хвилиною мовчання.