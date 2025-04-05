Акторка Міла Сивацька вперше підтвердила, що вийшла заміж

Акторка та бізнесвумен Міла Сивацька ще кілька місяців тому натякнула про новий статус в особистому житті. Тепер зірка офіційно підтвердила, що вийшла заміж.

Міла Сивацька опублікувала відео, в якому уточнила, що оформила стосунки з чоловіком. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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У новому відео акторка розповідає про свої досягнення та плани на майбутнє. Міла показала обручку й зізналась, що заміжня.

Я зробила каре, я планую багато подорожувати, і я вийшла заміж. І як всю цю справу не зафіналити новою сумочкою?

– поділилась у ролику акторка.

У жовтні акторка вже натякала на заміжжя. Тоді вона поділилась, що Міла Сивацька – тепер її псевдонім, чим дала зрозуміти, що змінила прізвище.

Чим відома Міла Сивацька

Акторку знають за ролі в серіалах "Нитки долі", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Гранд" та інші. Під час повномасштабної війни вона живе на дві країни – в Україні та Іспанії. Зараз Міла Сивацька займається бізнесом: вона відкрила магазин з косметичними засобами.

Міла Сивацька мало ділиться особистим. Відомо, що вона перебуває у стосунках близько 5 років. Обранець Сергій освідчився їй у новорічну ніч.