В інтерв'ю Раміні Есхакзай блогерка поділилась, що це Терен запропонував їй поїхати на Кіпр, інформує Show 24. Мандзюк зауважила, що ветеран війни поїхав туди з благодійною місією.

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Олександра Терена запросив український культурний центр на Кіпрі "Обійми". Раніше ветеран війни розповідав, що провів там презентацію своєї книги "Історія впертого чоловіка".

Це така асоціація українців на Кіпрі. Вони об'єднали всю українську спільноту на острові й роблять багато класних проєктів. Вони запропонували приїхати у свої резиденції, пожити. Там велика резиденція на березі моря, там дуже затишно, класно,

– розповіла Олена Мандзюк.

Блогерка зізналась, що тоді була в ненайкращому стані та ділилась своїми проблемами з Тереном. Так, ветеран війни запропонував Олені також поїхати й відпочити з дітьми.

Каже: "Ми одне одному взагалі там не будемо заважати. Я – по своїх питаннях, ти просто нічого не роби, хай діти насолоджуються". Я обговорила це з менеджером і подумала: "Блін, мені це необхідно",

– пригадала блогерка.

Мандзюк, крім того, порадилася з близькими та всі її підтримали.

Олені Мандзюк та Олександру Терену приписували роман

Під час відпочинку Мандзюк і Терена на Кіпрі у мережі з'явилися чутки про їхній роман. За словами блогерки, про це почали писати після того, як переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь та її менеджер "злили цю інформацію".

Вона знала, що Саша відпочиває на Кіпрі. Вона це знала заздалегідь. Вона навіть у себе в телеграм-каналі публікувала: "Блін, Саша їде відпочивати, а мене не бере". Але вони навіть в стосунках тоді не були. А потім пише: "Сьогодні вийде така інформація, вам все стане зрозуміло". І зливають те, що ми з ним разом на Кіпрі,

– розповіла Мандзюк.

Зауважимо, в цьому ж інтерв'ю Олена Мандзюк розповіла, як подружилася з Олександром Тереном. Блогерка пригадала, що вони почали спілкуватися до його участі в "Холостяку", а після проєкту стали ближчими друзями.