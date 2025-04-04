Мандзюк пригадала, що Терен надіслав їй "вогник", однак ветеран війни стверджує, що блогерка першою підписалася на нього. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

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Після цього Олена Мандзюк та Олександр Терен почали спілкуватися. Вони підтримували зв'язок й під час зйомок шоу "Холостяк", зустрічалися на різних заходах у Києві та допомагали одне одному у волонтерських проєктах. Однак блогерка та ветеран війни більше здружилися після завершення реаліті-шоу.

Коли в нього певні негаразди почали ставатися. Навіть під час проєкту, коли хейт підіймався. Його команда абсолютно не працювала над тим, щоб цей хейт якось приглушити, збавити. І я дивилася, я була шокована. Тому що це вибухало нізвідки, а я знаю, що ця людина абсолютно не така,

– поділилась Мандзюк.

Блогерка допомагала Терену вибудовувати стратегії, аби призупинити хейт. Вона намагалася підтримати чоловіка, адже каже, що в той момент від нього "ніби всі відвернулися".

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