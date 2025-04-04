Мандзюк вспомнила, что Терен прислал ей "огонек", однако ветеран войны утверждает, что блогерша первой подписалась на него. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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После этого Елена Мандзюк и Александр Терен начали общаться. Они поддерживали связь и во время съемок шоу "Холостяк", встречались на различных мероприятиях в Киеве и помогали друг другу в волонтерских проектах. Однако блогерша и ветеран войны больше сдружились после завершения реалити-шоу.

Когда у него определенные проблемы начали происходить. Даже во время проекта, когда хейт поднимался. Его команда абсолютно не работала над тем, чтобы этот хейт как-то приглушить, убавить. И я смотрела, я была шокирована. Потому что это взрывалось ниоткуда, а я знаю, что этот человек абсолютно не такой,

– поделилась Мандзюк.

Блогерша помогала Терену выстраивать стратегии, чтобы приостановить хейт. Она пыталась поддержать мужчину, ведь говорит, что в тот момент от него "будто все отвернулись".

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