Олена Мандзюк востаннє давала велике інтерв'ю у жовтні 2023 року. Тепер блогерка зізнається, що тоді була в одному з найгірших станів у своєму житті – і він затягнувся. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб Раміни Есхакзай.

До слова Вона у мене вже 5 років, – Олексій Суханов вперше зізнався про невиліковну хворобу

Блогерка зізналась, що особисте життя, діти, постійне хвилювання за колишнього чоловіка й військового Руслана, війна, тиск з боку підписників – все це погіршувало її стан. В один момент вона зрозуміла, що не може грати роль сильної жінки.

Я звернулась по допомогу до психотерапевта, якщо раніше я просто мала розмову з психологом, яких виявилось недостатньо, я звернулась до лікаря. Мені діагностували депресію, яка вже перетікає у важку форму. Лікування – антидепресанти, постійна терапія,

– розповіла Олена Мандзюк.

Які симптоми депресії проявилися в Олени

Блогерка поділилась, що саме переживає у цей складний період. Вона зізналась, що єдине, що її тримало – робочий режим та щоденні тренування.

Тобі нічого не хочеться: вставати з ліжка, одягатися в чистий одяг, лінь піти до ванної почистити зуби, прийняти душ, в тебе футболка з плямами... Були проблеми з апетитом, я примушувала себе їсти, мені не хотілося. Я могла втрачати вагу, харчувалась через силу... Думок про суїцид не було, але були: "краще б мене не було", "я нічого не хочу", "якби мене не стало, то нічого б не змінилося",

– розповіла Мандзюк.

Дівчина додала, що також не могла мріяти про майбутнє, бо переслідували тільки негативні думки.

Хто наштовхнув на лікування

Олена Мандзюк зізналась, що звернулась до лікаря завдяки Олександру Терену. Спершу вона звернулась до психолога, а згодом до лікаря, – Терен на той час все контролював.

Якби не він, я б не наважилась. Думаю, все б було набагато гірше. Ми зустрілися у Києві й спілкувалися. Я не втрималась і кажу: "Я дуже втомилася". Він бачив мій стан. Він каже: "Дивись, так не може бути". Він контролював і наполягав: чи є запис, чи я пішла на сесію, чи провела її. Завдяки йому почала лікування,

– поділилась блогерка.

Олена Мандзюк розповіла, що приймає ліки вже три місяці. Спершу було складно, стан навіть погіршився. Зараз блогерка зізналась, що не почувається значно краще, але лікування триває.