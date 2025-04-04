Елена Мандзюк в последний раз давала большое интервью в октябре 2023 года. Теперь блогер признается, что тогда была в одном из худших состояний в своей жизни – и оно затянулось. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб Рамины Эсхакзай.

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Блогер призналась, что личная жизнь, дети, постоянное волнение за бывшего мужа и военного Руслана, война, давление со стороны подписчиков – все это ухудшало ее состояние. В один момент она поняла, что не может играть роль сильной женщины.

Я обратилась за помощью к психотерапевту, если раньше я просто имела разговор с психологом, которых оказалось недостаточно, я обратилась к врачу. Мне диагностировали депрессию, которая уже перетекает в тяжелую форму. Лечение – антидепрессанты, постоянная терапия,

– рассказала Елена Мандзюк.

Какие симптомы депрессии проявились у Елены

Блогерша поделилась, что именно переживает в этот сложный период. Она призналась, что единственное, что ее держало – рабочий режим и ежедневные тренировки.

Тебе ничего не хочется: вставать с постели, одеваться в чистую одежду, лень пойти в ванную почистить зубы, принять душ, у тебя футболка с пятнами... Были проблемы с аппетитом, я заставляла себя есть, мне не хотелось. Я могла терять вес, питалась через силу... Мыслей о суициде не было, но были: "лучше бы меня не было", "я ничего не хочу", "если бы меня не стало, то ничего бы не изменилось",

– рассказала Мандзюк.

Девушка добавила, что также не могла мечтать о будущем, потому что преследовали только негативные мысли.

Кто натолкнул на лечение

Елена Мандзюк призналась, что обратилась к врачу благодаря Александру Терену. Сначала она обратилась к психологу, а затем к врачу, – Терен в то время все контролировал.

Если бы не он, я бы не решилась. Думаю, все бы было гораздо хуже. Мы встретились в Киеве и общались. Я не удержалась и говорю: "Я очень устала". Он видел мое состояние. Он сказал: "Смотри, так не может быть". Он контролировал и настаивал: есть ли запись, или я пошла на сессию, или провела ее. Благодаря ему начала лечение,

– поделилась блогерша.

Елена Мандзюк рассказала, что принимает лекарства уже три месяца. Сначала было сложно, состояние даже ухудшилось. Сейчас блогер призналась, что не чувствует себя значительно лучше, но лечение продолжается.