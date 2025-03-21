Ця перспектива віддаляється, – лідер гурту The Вйо вперше висловився про мобілізацію синів

Лідер гурту The ВЙО та військовослужбовець ЗСУ Мирослав Кувалдін висловився щодо можливого вступу своїх синів до війська. Відомо, що хлопці зараз навчаються за кордоном.

Артист зізнався, як він би відреагував, якби Корній та Булат повернулися в Україну й вирішили мобілізуватися. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, відомо, що старший син Кувалдіна, Корній, зараз здобуває ступінь з комп'ютерних технологій в Ірландії. Тим часом його 19-річний син, Булат, продовжує навчання в університеті в Німеччині.

Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі,

– зазначив артист.

Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна в ЗСУ

Сам Мирослав, попри "білий квиток" у минулому, став до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Я в армію ніколи не хотів потрапити. Коли я мав служити, це ще була майже радянська армія, у мене був білий квиток. Я був звільнений і ніколи себе в армії не уявляв, але Бог такий іронічний, що може максимально тебе здивувати,

– розповідав артист раніше.

Музикант долучився до захисту України спочатку у складі 69-го окремого батальйону сухопутної оборони. Згодом він воював на Донбасі у складі 93-ї бригади, а пізніше приєднався до "Культурного десанту".

Зараз Мирослав Кувалдін обіймає посаду молодшого сержанта в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, де займається морально-психологічним забезпеченням військовослужбовців – проводить концерти для воїнів на лінії фронту разом із колегами-музикантами.