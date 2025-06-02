Найвищий результат України, – Марія Мельниченко вперше прокоментувала участь у "Міс Світу 2025"

Марія Мельниченко гідно представила Україну на "Міс Світу 2025". Модель вперше відреагувала на результати конкурсу й подякувала усім за підтримку.

Українка Марія Мельниченко потрапила до топ-8 найкращих учасниць престижного конкурсу краси. Вона прокоментувала цей результат на своїй сторінці, пише Show 24.

До слова Українка виступила на "Міс Світу 2025": яке місце посіла Марія Мельниченко

Досі не вірю, що це кажу, але вчора я гідно увійшла до топ-8 серед 108 країн на конкурсі "Міс Світу". Це – найвищий результат України за всю історію участі в цьому конкурсі. І я не можу повірити, що саме мені випала честь його створити,

– поділилась Марія Мельниченко.

Модель подякувала тим, хто вірив у неї, а також висловила вдячність собі – за те, що не зламалась і була рішучою.

"Це був шлях, який змінив мене та історію України назавжди", – додала Марія Мельниченко.

Що відомо про "Міс Світу 2025"

72-й міжнародний конкурс краси "Міс Світу 2025" відбувся в Індії. Фінал прогримів у суботу, 31 травня. 108 учасниць з різних країн показали свої таланти й вміння.

Переможницею стала представниця Таїланду – 21-річна Опал Сучаті Чуангсрі. Вона є першою тайською жінкою, що здобула тріумфальну корону. Першою віцеміс стала Хассет Дередже Адмассу з Ефіопії, а другою – Мая Клайда з Польщі.

Українка Марія Мельниченко потрапила до 8 найкращих учасниць та двійки фіналісток серед європейських країн.