Марія Мельниченко потрапила до списку 8 найкращих учасниць конкурсу краси. Про це пише Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Міс України".

Важливо "Міс Світу 2025": відоме ім'я переможниці престижного конкурсу краси

Представниця України увійшла до двійки фіналісток серед європейських країн, що є одним з найкращих результатів на "Міс Світу" за останні роки.

Україна посіла одне з найвищих місць у конкурсі "Міс Світу 2025" серед європейських країн, і ми безмежно пишаємося цим досягненням! Щирі вітання Марії Мельниченко – ти справжнє натхнення та переможниця в наших серцях,

– йдеться у дописі конкурсу "Міс Україна".

У фіналі конкурсу краси Марія Мельниченко виступила у вечірній сукні під назвою "Велич природи". Вона символізує єдність з землею, жіночу силу та елегантність. Смарагдовий колір нагадує про Карпатські ліси, а оздоблення срібним і зеленим камінням створює ефект мерехтіння роси.

"Прозорі шифонові рукави, легкі як туман над річкою, ніжно огортають руки, створюючи відчуття, ніби саме повітря танцює разом із власницею сукні. Вони підкреслюють граційність та додають витонченості образу. "Велич Природи" – це метафора гармонії: між жінкою і природою, традицією і сучасністю, Україною і світом", – додають організатори "Міс України".

Що відомо про Марію Мельниченко

20-річна українка родом з Києва. Вона 2 роки працює моделлю та навчається. Марія веде активний спосіб життя, займається різними видами спорту. Модель активно підтримує військові збори та благодійні проєкти.

У грудні 2024 року конкурс "Міс Україна-2024" вперше відбувся наживо з часів початку повномасштабного вторгнення. Марія Мельниченко стала його переможницею.