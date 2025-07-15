Анна Неплях потрапила до лікарні: що сталося з колишньою "Міс Україна Всесвіт"
- Анна Неплях, "Міс Україна Всесвіт-2021", потрапила до лікарні, де їй провели операцію для видалення новоутворення.
Блогерка закликала своїх підписників цінувати життя та перевіряти здоров'я, зазначивши, що вже незабаром повернеться до активного життя.
Українська блогерка та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях потрапила до лікарні. Їй провели операцію, після чого зірка розповіла, як почувається та що пережила.
До того ж вона показала кадри з лікарняної палати. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.
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Так, за словами Анни, ще у 2020 році медики виявили в неї пухлину в гайморовій пазусі. Тоді все обійшлося – новоутворення успішно видалили, а дівчина регулярно проходила обстеження й почувалася добре. Однак минулого тижня у неї виявили ще одне новоутворення, але вже в іншому місці. Неплях зізналася, що на цей раз, перед тим як лягти на операційний стіл, зовсім не хвилювалася, а навпаки залишалась на позитиві.
Можна сказати, що раз на п’ятирічку мене вибиває здоров'я, і відбувається жорстка переоцінка цінностей, і свого шляху. А далі – тільки скаженів злети. Саме на це я і сподіваюсь,
– поділилася колишня "Міс Україна Всесвіт".
Модель з гумором додала, що після операції перше, що вона попросила – це варену ковбасу.
Також Анна звернулася до своїх підписників із щирою порадою: "Цінуйте життя, перевіряйте здоров'я, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не ї*іть собі мозок".
Блогерка запевнила, що операція пройшла успішно, і вже незабаром вона повернеться до активного життя.
Нагадаємо, напередодні також стало відомо, що у лікарню потрапила Надя Дорофєєва.