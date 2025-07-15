Анна Неплях потрапила до лікарні: що сталося з колишньою "Міс Україна Всесвіт"

Українська блогерка та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях потрапила до лікарні. Їй провели операцію, після чого зірка розповіла, як почувається та що пережила.

До того ж вона показала кадри з лікарняної палати. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

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Так, за словами Анни, ще у 2020 році медики виявили в неї пухлину в гайморовій пазусі. Тоді все обійшлося – новоутворення успішно видалили, а дівчина регулярно проходила обстеження й почувалася добре. Однак минулого тижня у неї виявили ще одне новоутворення, але вже в іншому місці. Неплях зізналася, що на цей раз, перед тим як лягти на операційний стіл, зовсім не хвилювалася, а навпаки залишалась на позитиві.

Можна сказати, що раз на п’ятирічку мене вибиває здоров'я, і відбувається жорстка переоцінка цінностей, і свого шляху. А далі – тільки скаженів злети. Саме на це я і сподіваюсь,

– поділилася колишня "Міс Україна Всесвіт".

Модель з гумором додала, що після операції перше, що вона попросила – це варену ковбасу.

Анна Неплях розповіла про своє перше бажання після операції / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Анна звернулася до своїх підписників із щирою порадою: "Цінуйте життя, перевіряйте здоров'я, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не ї*іть собі мозок".

Блогерка запевнила, що операція пройшла успішно, і вже незабаром вона повернеться до активного життя.

Нагадаємо, напередодні також стало відомо, що у лікарню потрапила Надя Дорофєєва.