Після стосунків з аб'юзером: "Міс Україна Всесвіт" знайшла нове кохання та чекає на другу дитину

"Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасія Суббота розпочала новий етап в особистому житті після складного періоду, пов'язаного з домашнім насильством від колишнього чоловіка. Модель тепер будує стосунки з новим обранцем.

Анастасія трохи розповіла про коханого. Повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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"Міс Україна Всесвіт-2019" поділилася, що нарешті зустріла надійного партнера, хоча поки не квапиться розкривати його особу публіці. За словами моделі, її новий обранець – це людина "зі здоровим глуздом, без психічних розладів та залежностей від алкоголю та інших речовин".

Зараз поруч зі мною є надійний чоловік, освічений, сильний, який вміє заробляти та піклуватись про майбутнє своє і своєї родини, дбайливий, гарний та люблячий батько. Ми поки що не одружені,

– зазначила Суббота.



Анастасія Суббота з донькою / Фото з інстаграму моделі

Зауважимо, окрім нових стосунків, Анастасія нещодавно поділилася радісною новиною про поповнення у родині – модель вдруге стане мамою, очікуючи на народження дівчинки. Хоча друга вагітність проходить дещо складніше, ніж перша, знаменитість зізнається, що почувається добре і вже дуже любить майбутню дитину.

Після народження другої дитини Суббота не виключає повернення до навчання в університеті, де планує здобути юридичну освіту.