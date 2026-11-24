Представниця України на конкурсі краси звернулась до своєї аудиторії та всієї країни. В ніч з 24 на 25 листопада вона представить нашу країну у фінальному змаганні, що пройде в Пуерто-Ріко.

Анна Ніконова розкрила деталі підготовки до фіналу ювілейного 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" у своєму інстаграмі. 23-річна красуня опублікувала відео та сторіз з локації, де проходитиме шоу.

У сторіз дівчина вийшла без макіяжу та вкладеного волосся, в сірому спортивному костюмі. З гарним настроєм та посмішкою вона розповіла, що її чекає цього дня.

Всім привіт. Я зараз на локації, де буде проходити фінал конкурсу Міс Всесвіт. Ми тільки приїхали. Зараз ми будемо збиратися, робити макіяж та волосся. Цілий день в нас будуть репетиції, прогони шоу. Тому що шоу буде грандіозне. У нас там будуть і танці, і виступи, і ми будемо знову кричати нашу країну,

– звернулась до шанувальників Анна.

Представниця України також зізналась, про яке місце мріє. Так, Ніконова хоче гідно презентувати країну й потрапити до 30 найкращих.

Я дуже хвилююсь, звісно, тому що дуже хочеться, щоб Україна цього року пройшла в тридцятку. Хотіла вам ще раз подякувати за вашу підтримку. Я вас всіх дуже-дуже-дуже люблю. Дуже вам дякую. Дуже сподіваюсь, що все буде добре,

– підсумувала красуня.

Представниця України на "Міс Всесвіт" Анна Ніконова про підготовку до фіналу: відео

Дещо згодом Анна Ніконова показалась вже в процесі роботи з бʼюті-стилістами. Українці зробили розкішні голлівудські хвилі та виразний макіяж з акцентом на губи.

Раніше ми розповідали, що відомо про параметри Анни Ніконової та її особисте життя.