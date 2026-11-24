Анна Никонова раскрыла подробности подготовки к финалу юбилейного 75-го конкурса "Мисс Вселенная" в своем инстаграме. 23-летняя красавица опубликовала видео и сторис с места, где будет проходить шоу.

Adv

популярные видео

В сториз девушка появилась без макияжа и уложенных волос, в сером спортивном костюме. В хорошем настроении и с улыбкой она рассказала, что ее ждет в этот день.

Всем привет. Я сейчас на площадке, где будет проходить финал конкурса "Мисс Вселенная". Мы только что приехали. Сейчас мы будем собираться, делать макияж и прическу. Весь день у нас будут репетиции, прогоны шоу. Потому что шоу будет грандиозным. У нас там будут и танцы, и выступления, и мы будем снова кричать нашу страну– обратилась к поклонникам Анна.

Представительница Украины также призналась, о каком месте мечтает. Так, Никонова хочет достойно представить страну и попасть в тридцатку лучших.

Реклама

Я очень волнуюсь, конечно, потому что очень хочется, чтобы Украина в этом году вошла в тридцатку. Хотела бы еще раз поблагодарить вас за вашу поддержку. Я вас всех очень-очень-очень люблю. Большое вам спасибо. Очень надеюсь, что все будет хорошо– подытожила красавица.

Представительница Украины на "Мисс Вселенная" Анна Никонова о подготовке к финалу: видео

Чуть позже Анна Никонова появилась уже в процессе работы с бьюти-стилистами. Украинке сделали роскошные голливудские волны и выразительный макияж с акцентом на губы.

Ранее мы рассказывали, что известно о параметрах Анны Никоновой и ее личной жизни.