В интервью изданию "ГОРДОН" победительница конкурса красоты, которая будет представлять Украину в Пуэрто-Рико, ответила на популярные вопросы о себе.

В частности, Никонова откровенно назвала цифры, которые чаще всего ищут пользователи в Интернете рядом с ее фамилией. По словам девушки, ее рост составляет 170 см, а параметры фигуры: 85–58–89. В то же время Анна выразила надежду, что в будущем аудиторию будут больше интересовать ее профессиональные проекты, а не только внешность.

Анна Никова / фото из инстаграма

Также красавица призналась, что находится в отношениях. Парень поддерживал ее на всех этапах – от окончания магистратуры в Кембридже и написания диссертации до подготовки к финалу конкурса.

Мой парень радовался моей победе, пожалуй, даже больше, чем я. За последние месяцы он видел мой путь вблизи – окончание магистратуры в Кембридже, написание диссертации, участие в кастинге и подготовку к финалу, работу, поездки. И для меня было очень ценно чувствовать, что рядом есть человек, который просто поддерживает без лишних слов",

– поделилась Никонова.

Кроме того, Анна рассказала о своей сестре-близнеце Оле, которая сейчас живет в США. Именно ей победительница позвонила одной из первых после награждения.

"Мы с Олей очень близки. С детства все делали вместе, поэтому для меня было очень важно как можно быстрее поделиться этой новостью именно с ней",

– отметила Анна.

Сестра-близнец Анны Никовой / коллаж 24 Канала

Напомним, что стало известно , кто является отцом Анны Никовой, а также у кого училась красавица.

