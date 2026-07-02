Донька відомого бізнесмена та студентка Кембриджа: хто така нова "Міс Всесвіт Україна"

В Україні обрали нову "Міс Всесвіт Україна-2026". Нею стала 22-річна киянка Анна Ніконова.

Саме вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі Miss Universe, який відбудеться у листопаді 2026 року в Пуерто-Рико. Переможницю оголосили на офіційній сторінці конкурсу в інстаграмі.

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Фінал відбувався у форматі реаліті-шоу, де учасниць оцінювали не лише за зовнішністю, а й за вмінням презентувати себе, дефіле, рівнем володіння англійською мовою, а також ідеями та ескізами національного костюма для міжнародного конкурсу.

За словами організаторів, журі відзначило Анну Ніконову за інтелект, сильний характер, знання іноземної мови, культуру спілкування та чітке розуміння своєї місії як представниці України.

До складу журі увійшли хореограф Євген Кот, прима-балерина Катерина Кухар, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, режисерка Ірина Дюденко, акторка Дар'я Трегубова, засновниця косметичного бренду Mesonia Софія Дуйко, а також переможниці конкурсу "Міс Всесвіт Україна" попередніх років – Вікторія Апанасенко та Софія Ткачук.

Після перемоги Анна Ніконова розповіла, що для неї участь у міжнародному конкурсі – це можливість розповісти світові про Україну.

Miss Universe для мене – не просто сцена. Це право говорити, і я добре знаю, про що скажу. Про країну, де діти попри все сідають за уроки – і підіймають руку, щоб відповісти, навіть у найтривожніші дні. Про родини, які народжують дітей і вірять у завтра, бо віра в майбутнє теж потребує сміливості,

– зазначила переможниця конкурсу краси.

Що відомо про Анну Ніконову?

Дівчина народилася та виросла в Києві. Вона виховувалася в багатодітній родині: має сестру-близнючку та ще вісьмох братів і сестер. Її батько – український бізнесмен Ігор Ніконов, засновник KAN Development – одного з найбільших забудовників Києва. У 2014-2015 роках він працював першим заступником голови КМДА.

За освітою Анна – психологиня. Наразі вона завершує навчання в магістратурі Кембридзького університету. Нещодавно дівчина приєдналася до українського Освітнього холдингу А+, де працює над створенням сучасних навчальних програм для дітей. Вільно володіє англійською мовою.

Окрім навчання, з дитинства Ніконова займалася творчістю та спортом. Вона співала, брала участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де неодноразово перемагала, а також займалася художньою гімнастикою та пробувала себе в моделінгу.