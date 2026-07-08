Чи вільне серце "Міс Всесвіт Україна": модель розкрила параметри й показала сестру-близнючку

Нова "Міс Всесвіт Україна" 2026 року, 22-річна Анна Ніконова, поділилася подробицями особистого життя. Вона розповіла про свого коханого, стосунки із сестрою-близнючкою та розкрила власні параметри фігури.

В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" переможниця конкурсу краси, яка представлятиме Україну в Пуерто-Рико, відповіла на популярні питання про себе.

Зокрема, Ніконова відверто назвала цифри, які найчастіше шукають користувачі в Інтернеті поруч із її прізвищем. За словами дівчини, її зріст становить 170 см, а параметри фігури: 85–58–89. Водночас Анна висловила сподівання, що в майбутньому аудиторію більше цікавитимуть її професійні проєкти, а не лише зовнішність.

Анна Нікова / фото з інстаграму

Також красуня зізналася, що перебуває у стосунках. Бойфренд підтримував її на всіх етапах – від завершення магістратури в Кембриджі та написання дисертації до підготовки до фіналу конкурсу.

Мій хлопець радів моїй перемозі, мабуть, навіть більше, ніж я. За останні місяці він бачив мій шлях зблизька – завершення магістратури в Кембриджі, написання дисертації, участь у кастингу і підготовку до фіналу, роботу, поїздки. І для мене було дуже цінно відчувати, що поруч є людина, яка просто підтримує без зайвих слів",

– поділилася Ніконова.

Крім того, Анна розповіла про свою сестру-близнючку Олю, яка наразі проживає в США. Саме їй переможниця зателефонувала однією з перших після нагородження.

"Ми з Олею дуже близькі. З дитинства все робили разом, тому для мене було дуже важливо якомога швидше поділитися цією новиною саме з нею”,

– зазначила Анна.

Сестра-близнючка Анни Нікової / колаж 24 Каналу

Нагадаємо, що стало відомо хто батько Анни Нікової, а також на кого навчалася красуня.

