Софія Орел представлятиме Україну на конкурсі "Міс Земля 2026": що відомо про юну конкурсантку

Стало відомо, хто представить Україну на престижному міжнародному конкурсі краси "Міс Земля 2026" (Miss Earth), що присвячений екологічній місії. Фінал конкурсу відбудеться у грудні 2026 року на Філіппінах. Розповідаємо про нашу представницю.

Україну на цьому конкурсі представлятиме 19-річна Софія Орел, яка має титул "Міс Україна Земля 2025". Дівчина почала свою модельну кар'єру ще зовсім юною – їй було лише 13 років. Сьогодні, у свої 19 років Софія вже встигла побувати й попрацювати у Китаї, Тайвані, Кореї, Іспанії, Італії, Португалії.



Софія Орел представлятиме Україну на "Міс Земля 2026" / Фото з інстаграму моделі

Паралельно з розвитком модельної кар'єри, дівчина навчається на 3 курсі Київського університету імені Бориса Грінченка на спеціальності "Іспанська філологія". Софія розповіла "Умань стрім", що завжди відкрита до нового й любить різні заняття.

Мені подобається вокал, танці і також психологія,

– розповіла дівчина.



19-річна Софія Орел / Фото з інстаграму моделі

Софія є універсальною моделлю. Вона може вийти на подіум, також вона є і фотомоделлю. За плечима дівчини чимало різних кампейнів відомих брендів. Сьогодні Софія готується до масштабного конкурсу краси "Міс Земля 2026". Дівчина отримала титул "Міс Україна. Земля" під час конкурсу "Міс Україна 2025".



"Міс Україна Земля 2025" Софія Орел / Фото з інстаграму моделі

Організатори конкурсу "Міс Земля 2026" представили Софію Орел як дівчину, яка прагне дбати про людей та планету. Кажуть, що через відновлення довкілля, співчуття та надію Софія прагне показати: коли ми зцілюємо Землю, ми повертаємо надію людям.

Її діяльність – це любов у дії, спрямована на відновлення природи там, де війна залишила свої сліди. Вона нагадує, що навіть найменша турбота здатна допомогти відбудувати втрачене,

– йдеться у повідомленні.



Софія Орел поїде на конкурс "Міс Земля 2026" / Фото з інстаграму Miss Earth

Конкурс "Міс Земля" вважається одним з найпрестижніших конкурсів краси на планеті. Його заснувала 3 квітня 2001 року філіппінська компанія Carousel Productions. Саме Філіппіни є головною ареною проведення заходу. Окрім головної номінації, три учасниці також отримують звання за назвами стихій: "Міс Повітря", "Міс Вода" та "Міс Вогонь".

До речі, того року Україна вперше здобула титул "Віце Міс Земля" на конкурсі на Філіппінах. Читайте, хто представляв нашу країну на цьому заході.