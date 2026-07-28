Міша Кацурін замилував фото з 5-річним сином і показав, як вони провели вихідний

Відомий український ресторатор Міша Кацурін поділився, як провів вихідний у компанії 5-річного сина Івана.

У своєму блозі в інстаграмі він показав, що день вийшов дуже насиченим і завершився спільною вечерею, приготованою власноруч.

Як минув день Міші Кацуріна з сином

Спершу Михайло з Іваном пішли на тренування, а потім розслабилися в лазні. Після цього хлопчик показав татові власний автопарк і вони поплавали на каное.

Іван забажав висадитись на пташиний острів – то клаптик землі в 5 хвилинах греблі від дому, і він пташиний, бо кожен раз коли ми проходимо повз, в небо здіймається хмара пернатих,

– поділився зірковий татусь.

Кацурін пожартував, що добути вечерю на острові їм не вдалося, тож вони купили курку та баранину й приготували домашню шаурму.

Окрім Івана, Міша Кацурін виховує і 10-річну доньку Сашу, яка також народилася в його шлюбі з Дашею Кацуріною. Обоє дітей часто проводять час із татом, а ще люблять допомагати йому на кухні. Також у родині теплі стосунки з Надею Дорофєєвою, яка є мачухою дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як інші українські зірки проводять час із родинами. Зокрема, телеведуча Маша Єфросиніна вперше за час повномасштабної війни поїхала у відпустку з чоловіком та дітьми.