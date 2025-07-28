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Show24 Українські зірки Міша Крупін вперше зізнався, як діти відреагували на його рішення долучитись до ЗСУ
28 липня, 18:59
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Міша Крупін вперше зізнався, як діти відреагували на його рішення долучитись до ЗСУ

Марія Касій
Основні тези
  • Міша Крупін розповів, що діти підтримали його рішення долучитися до ЗСУ, а донька пишається та просить одягти військову форму під час прогулянок.
  • Репер служить у 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд" і змінився в позитивний бік після вступу до війська.

Репер Міша Крупін після вступу до війська розповів, що через службу змінився. Він зізнався, у чому саме помітив покращення, а також поділився, як діти поставилися до його рішення.

Міша Крупін зізнався, що не шкодує, що поповнив лави війська. Адже змінився у позитивний бік, пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті". 

До слова YARMAK назвав підрозділ, у якому служить: яку посаду обіймає репер 

Також виконавець розповів, як його донька відреагувала на те, що тепер її батько – військовослужбовець. 

Став менше стресувати й займатися самокопанням. Діти кажуть, що "батя молодець". Донька пишається і коли я приїжджаю, то вона просить мене одягти військову форму, щоб ми погуляли, 
– поділився Міша Крупін.

Нещодавно співак різко висловився щодо чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Та сказав, що хотів би працювати в ТЦК. Він прокоментував цю заяву, яка викликала бурхливу реакцію в мережі. 

"Люди шукають відмазки в усьому навколо і транслюють: у них і влада така, і ці такі. Я вважаю, що ТЦК – це ті ж хлопці зі Збройних сил, які вже повоювали й таке інше. Я позакривав коментарі. Раніше хейт був пов'язаний з тим, що я нібито піарюся. Я не поп-артист, а репер, і якщо сказав, що йду, то я йду", – зазначив Міша Крупін. 

Що відомо про службу Міші Крупіна?

  • Ще минулого року Міша Крупін повідомив про важливе рішення – він готовий стати добровольцем. Але його придатність до служби певний час розглядали.
  • Вже у лютому 2025 репер повідомив, що вступив до ЗСУ та проходить військовий вишкіл. А в дату роковин повномасштабного вторгнення склав присягу.
  • Відомо, що Міша Крупін служить в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд". Він закликає інших людей, які не долучилися до армії, зробити це.