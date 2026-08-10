"Мій фрісон": MONATIK привітав дружину з днем народження і показав рідкісні кадри їхньої любові

Український співак Дмитро Монатік публічно звернувся до своєї дружини Ірини з нагоди її 39-річчя. Виконавець присвятив коханій проникливі поетичні рядки та поділився серією ніжних чорно-білих фотографій.

У своєму інстаграмі артист опублікував атмосферні кадри, на яких подружжя щиро обіймається, посміхається та насолоджується моментом разом. Це їхні рідкісні публічні кадри любові. Артист зазначив, що кохана залишається для нього головним джерелом натхнення, назвавши її своєю музою, найкращим другом, дружиною та усім життям.

Іріша. Ти мій вічний фрісон. Дякую тобі за все. Кохаю невимовно. З днем народження my muse, love, friend, wife, life. My everything,

– написав артист.



Ірина Монатік з чоловіком Дмитром / фото з інстаграму

Особливою окрасою привітання стали зворушливі віршовані рядки, у яких MONATIK зізнався, що погляд та голос коханої викликають у нього особливий емоційний стан. Співак використав рідкісне слово "фрісон", підкресливши, що Ірина дарує йому ті самі неповторні сильні почуття та "мурашки по шкірі", які не згасають із роками.



Дмитро Монатік з дружиною Іриною на чорно-білому фото / фото з інстаграму



Поцілунок Монатіка з дружиною / фото з інстаграму

Нагадаємо, що історія кохання пари триває вже понад тринадцять років. Вони почали з'являтися разом у 2011 році, а за чотири роки таємно побралися. У зіркового подружжя є троє спільних синів – Данило, Платон та Леон, який народився у 2024 році. Раніше Монатік розповідав, як зворушливо освідчився коханій.