В своем инстаграме артист опубликовал атмосферные снимки, на которых супруги искренне обнимаются, улыбаются и наслаждаются моментом вместе. Это их редкие публичные кадры любви. Артист отметил, что любимая остается для него главным источником вдохновения, назвав ее своей музой, лучшим другом, женой и всей жизнью.

Ириша. Ты мой вечный фриссон. Спасибо тебе за все. Люблю невыразимо. С днем рождения, my muse, love, friend, wife, life. My everything,

– написал артист.



Ирина Монатик с мужем Дмитрием / фото из инстаграма

Особым украшением поздравления стали трогательные стихотворные строки, в которых MONATIK признался, что взгляд и голос любимой вызывают у него особое эмоциональное состояние. Певец использовал редкое слово "фриссон", подчеркнув, что Ирина дарит ему те самые неповторимые сильные чувства и "мурашки по коже", которые не угасают с годами.

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Дмитрий Монатик с женой Ириной на черно-белом фото / фото из инстаграма



Поцелуй Монатика с женой / фото из инстаграма

Напомним, что история любви пары длится уже более тринадцати лет. Они начали появляться вместе в 2011 году, а через четыре года тайно поженились. У звездной пары трое общих сыновей – Даниил, Платон и Леон, который родился в 2024 году. Ранее Монатик рассказывал, как трогательно сделал предложение любимой.